Минобразования Азербайджана о студентах, учеба которых не будет оплачиваться из госбюджета (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане учеба студентов, обучение которых проходит дольше нормативного срока образования, не будет оплачиваться за счет средств госбюджета.

Об этом сказал замминистра образования Идрис Исаев, сообщает в среду Trend.

По его словам, для того, чтобы учеба студента, являющегося членом семьи, относящейся к социальной уязвимой группе населения, оплачивалась за счет госбюджета, этот студент должен получать образование в рамках нормативного срока обучения: "Продолжительность нормативного обучения в бакалавриате составляет 4 года, в магистратуре – 1,5 или 2 года. В колледжах продолжительность учебы – 2 года, по уровню профобразования – от 6 месяцев до 4 лет. Но есть группа студентов, которые обучаются дольше нормативного срока, 5 или 6 лет из-за неуспеваемости и срезов на экзаменах. Этих студентов не будет касаться оплата обучения за государственный счет".

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса решением Кабмина оплата учебы студентов, являющихся членами семей, относящихся к социально уязвимой группе населения, будет осуществляться за счет госбюджета. Данные выплаты будут осуществляться по семестрам - 50% в электронном порядке будет выплачено за весенний семестр 2019-2020 учебного года, остальные 50% - за осенний семестр 2020-2021 учебного года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)