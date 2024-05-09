ЕБРР планирует наращивать инвестиции в Азербайджан – Наталья Моуравидзе (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует наращивать инвестиции в Азербайджан.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщила глава представительства ЕБРР в Азербайджане Наталья Моуравидзе.

"Наш текущий портфель проектов в Азербайджане составляет 937 миллионов евро", - сказала она, подчеркивая значимость вклада банка в экономику региона.

"Только в прошлом году мы инвестировали в экономику Азербайджана 156 миллионов евро из более чем 3,6 миллиарда евро, вложенных за три десятилетия нашей деятельности здесь", - добавила Моуравидзе.

Важным аспектом является направленность инвестиций на развитие "зеленой" экономики, подчеркнула Моуравидзе. "Будь то наши инвестиции в "зеленые города" в Гяндже, солнечная электростанция в Гарадаге или крупнейшая ветровая электростанция коммунального масштаба, строящаяся в Абшеронском и Хызинском районах", - сказала она.

Моуравидзе подчеркнула, что планы по дальнейшему расширению инвестиционной деятельности ЕБРР в Азербайджане остаются неизменными, что подтверждает стратегическое партнерство между Банком и страной в области экономического развития.

Она отметила, что банк привержен поддержке экономического прогресса Азербайджана и его "зеленого" перехода.

"Мы привержены поддержке экономического прогресса Азербайджана и его "зеленого" перехода. Нас радуют перспективы сотрудничества с государственным и частным секторами Азербайджана для финансирования нескольких стратегически важных для страны проектов, а также для поддержки финансовых институтов и местного бизнеса", - отметила она.

Моуравидзе подчеркнула, что каждый проект оценивается в отдельности с целью обеспечения положительного влияния на рост и развитие страны.

Она также отметила, что в настоящее время ведутся переговоры с частным сектором по нескольким значительным проектам, детали которых не могут быть раскрыты на данном этапе подготовки.

Моуравидзе добавила, что Азербайджан предпринимает важные шаги по развитию торгового маршрута "Средний коридор".

"Наши экономисты отмечают, что предпринимаются важные шаги по развитию торгового маршрута "Средний коридор" и продвижению возобновляемых источников энергии", - подчеркнула она.

По ее словам, в Азербайджане также растет поддержка развития сектора информационных технологий и цифровизации экономики.

"Новое налоговое законодательство стимулирует ИТ-индустрию, а развитию рынка капитала способствует новая цифровая платформа, позволяющая участникам рынка выпускать ценные бумаги в режиме онлайн. Мы считаем, что дальнейшие инвестиции в развитие коммуникаций, совершенствование законодательной и нормативной базы для возобновляемой энергетики и дальнейшие инвестиции в ненефтяной сектор приведут к устойчивой диверсификации экономики и уверенному росту в будущем", - добавила она.

Рассказывая о перспективах экономического развития страны, Моуравидзе подчеркнула необходимость устойчивых инвестиций в различные сектора, что способствует созданию благоприятной среды для развития бизнеса и привлечения международных инвесторов.

Анализируя текущие тенденции и будущие перспективы, глава ЕБРР в Азербайджане выразила уверенность в успешном развитии страны и поддержке ее экономических реформ со стороны международных финансовых институтов.

Отвечая на вопрос по потенциальному расширению Южного газового коридора (ЮГК), Моуравидзе отметила, что ЕБРР готов рассмотреть возможность сотрудничества с Азербайджаном в расширении ЮГК.

Моуравидзе подчеркнула, что ЕБРР является давним партнером Азербайджана на протяжении трех десятилетий, а также подчеркнула установление крайне благоприятных связей с министерством энергетики страны.

"Ранее ЕБРР оказывал поддержку Южному газовому коридору, финансируя Шах-Дениз II, TANAP и TAP. Мы понимаем, что потенциал ЮГК можно расширить, и если будет принято соответствующее решение, мы будем рады рассмотреть возможность сотрудничества с Азербайджаном. Однако для того, чтобы Банк мог финансировать этот проект, он должен быть согласован с целями Парижского соглашения и подходом Банка к ископаемому топливу, включая снижение риска блокировки углерода путем создания в будущем потенциала для транспортировки низкоуглеродных газов", - заключила она.

Отметим, что по состоянию на 29 февраля 2024 года кредитный портфель проектов ЕБРР в Азербайджане оценивался в 937 миллионов евро, кредитный портфель рассчитан на реализацию 32 проектов.

Большая часть портфеля (90 процентов, или 848 миллионов евро) нацелена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, семь процентов (64 миллиона евро) - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а три процента (26 миллионов евро) - на инвестиции в финансовые институты.