Обсуждается возобновление в Азербайджане деятельности объектов общепита на открытых площадках
БАКУ /Trend/ - Обсуждается вопрос возобновления на следующей неделе деятельности кафе и ресторанов на открытых площадках в Азербайджане.
Как сообщает в субботу Trend с мероприятия, об этом сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.
По его словам, также обсуждается вопрос открытия на последующих этапах передвижения между районами. Он отметил, что решения по этому поводу еще не приняты, но это одни из шагов, которые Оперативный штаб будет предпринимать дальше.
"Если мы сможем сохранить эпидемиологический контроль, то сможем пойти и на эти смягчения карантина. Возможность принятия всех этих шагов зависит от нас самих", - сказал Мовсумов.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Эльдар Джанашвили)
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