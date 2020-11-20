В числе более 700 памятников культуры, разрушенных армянами за период оккупации, 11 памятников мирового значения - АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армяне разрушили за период оккупации включенные в государственный реестр памятники истории и культуры на территориях Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал Trend директор Института архитектуры и искусства Академии наук Азербайджана, доктор искусствоведения Эртегин Саламзаде.

По его словам, 11 из более чем 700 памятников, включенных в госреестр - это памятники мирового значения.

Саламзаде считает важным проведение мониторинга для изучения состояния этих памятников, добавив, что все они нуждаются в восстановлении и реставрации: "Сейчас главная задача архитекторов и ученых-искусствоведов - изучить состояние памятников, на основании чего должен быть подготовлен национальный отчет".

Отметим, что существуют многочисленные факты, свидетельствующие об уничтожении исторических и культурных памятников на территориях Азербайджана, находившихся под армянской оккупацией, и недавно было распространено видео о разрушении армянами дома-музея Бюльбюля в Шуше.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)