Пневмония может развиться у 20% перенесших коронавирус - Акиф Гурбанов

БАКУ /Trend/ - То, что возможно повторное заражение коронавирусом, не означает, что это произойдет с каждым.

Об этом сказал Trend в субботу председатель Научного комитета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), замдиректора Научно-исследовательского института профилактики заболеваний, профессор Акиф Гурбанов.

Гурбанов отметил, что вирусная пневмония может развиться у 20 процентов людей, перенесших коронавирус. В ряде случаев это может завершиться летальным исходом.

"У людей, которые тяжело перенесли коронавирус, некоторое время после выздоровления наблюдаются остаточные симптомы - утомляемость, слабость и так далее. Поэтому они считают, что все еще не выздоровели. Однако результат их теста свидетельствует об обратном", - сказал замдиректора НИИ.

(Автор: Ильхама Исабалаева)