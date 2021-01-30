С 1 февраля к очному учебному процессу в регионах Азербайджана смогут вернуться более 2000 школ - министр

БАКУ /Trend/ - С 1 февраля к очному учебному процессу в регионах Азербайджана смогут вернуться более 2000 школ.

Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в основном это школы с небольшой численностью учащихся.

Министр добавил, что если в этих школах будет возможно соблюдение дистанции между учащимися в 1,5 метра, то на занятия смогут приходить одновременно все учащиеся, не делясь на группы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)