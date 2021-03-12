В Азербайджане разработаны предложения по увеличению некоторых соцвыплат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработаны предложения по увеличению размера социальных выплат лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты при минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Гималай Мамишев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, эти предложения уже направлены в соответствующие структуры.

Мамишев подчеркнул, что в Азербайджане продолжается рост социальных выплат, и подготовлены предложения по дальнейшему развитию этой сферы.

"В прошлом году в стране значительно выросли пенсии и пособия. Регулярно анонсируются реформы, проводимые главой государства в этом направлении. Это означает, что в ближайшее время можно ожидать роста в указанной сфере", - добавил Мамишев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)