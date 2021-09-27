Азербайджанский народ чтит память своих шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В знак глубокого уважения к памяти шехидов - солдат и офицеров, отдавших свои жизни за Родину во время 44-дневной войны, 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти, сообщает в понедельник Trend.

В этот день азербайджанская общественность посещает могилы шехидов во второй Аллее почетного захоронения в Баку, возносит молитвы за упокой их душ.

Отметим, что в знак глубокого уважения к памяти солдат и офицеров, героически сражавшихся в Отечественной войне Азербайджана и, отдав жизнь за Родину, поднявших азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации территориях страны, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года было принято решение ежегодно отмечать 27 сентября как День памяти.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)