БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился кадрами на дороге Агдам-Ханкенди, сообщает в четверг Trend.

"Мы находимся в селе Фаррух. Видим Ходжалы, Агдере, Ханкенди", - сказал он.

Отметим, что сегодня представители дипломатического корпуса и военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, прибыли в пункт размещения продовольственных грузов Азербайджанского общества Красного Полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди.