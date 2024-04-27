Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в столице Хорватии Загребе.

Как передает Trend, в последний день соревнований вышедший на татами Эльджан Гаджиев (90 килограммов) стал чемпионом континента, победив своих соперников из Хорватии, Испании, Грузии и Румынии.

Он поднялся на вершину пьедестала почета, победив Кристофа Тота в финале.

Гаджиев также был чемпионом Европы среди молодежи, а также дважды занимал третье место на континенте. Он также является победителем турниров Гран-при и "Большого шлема".

Отметим, что ранее Хидаят Гейдаров (73 килограмма) и Балабек Агаев (60 килограммов) завоевали серебряные медали.