В Баку стартовало мероприятие "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовало мероприятие "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями".

Как сообщает во вторник Trend,мероприятие, организованное представительством ООН в Азербайджане, приурочена к Международному дню людей с ограниченными возможностями.

Как сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов, страна проделала большую работу для улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями.

"В частности, в 2008 году мы присоединились к Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями. С тех пор было принято множество других законов, а в этом году внедрен закон о новых процедурах оценки состояния людей с ограниченными возможностями. Мы также создали собственный реестр. Размер социальных пособий для граждан с ограниченными возможностями был увеличен в три раза, а некоторые другие выплаты выросли в 2,5 раза. Однако, несмотря на эти усилия, этого всё ещё недостаточно. Мы убеждены, что нам предстоит приложить ещё больше усилий в этом направлении," — подчеркнул Керимов.

Заместитель министра также отметил, что нынешнее мероприятие является частью серии инициатив, проводимых в период после COP29.

"Азербайджан был избран председательствующей стороной COP29, и мы считаем, что до следующей конференции в Бразилии Азербайджан будет выполнять эту роль, продолжая организовывать столь значимые мероприятия", — добавил он.

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