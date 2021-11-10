По итогам 2021 г. прогнозируется рост экономики Азербайджана более чем на 5%

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что экономика Азербайджана по итогам 2021 года вырастет более чем на пять процентов.

Об этом сказал в среду министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Trend.

Он также сообщил о росте добавочной стоимости в ненефтяном секторе по итогам января - сентября нынешнего года.

«В последние годы правительство проводит политику по развитию промышленных зон. До настоящего времени в стране выдано более 500 документов в сфере поощрения инвестиций. Что касается государственных инвестиций, то в предварительном проекте госбюджета на 2022 год на это предусмотрены внушительные средства», - сказал Джаббаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)