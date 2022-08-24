AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - AccessBank продолжает обновлять филиальную сеть. На этот раз банк представил клиентам в новой концепции Ленкоранский филиал.

Филиал, реконструированный в новой концепции, расположен в центре города - на улице Ази Асланова. Филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, возможность снести вклады, получить различные виды кредитов, пластиковые карты, сделать денежные переводы, произвести обмен валюты и другие банковские услуги.

В прошлом году AccessBank запустил проект по обновлению и расширению сети филиалов. Первоначально были реконструированы Бинагадинский и Мардаканский филиалы, а также был открыт Шамкирский филиал банка.

В соответствии с новой концепцией будет проведен капитальный ремонт других филиалов, а также открыты новые филиалы и отделения банка.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие иностранные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).