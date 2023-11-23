СПЕКА является важным механизмом укрепления сотрудничества для Казахстана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Для Казазстана СПЕКА является важным механизмом укрепления сотрудничества между странами региона.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-министр национальной экономики Казахстана Абзал Абдикаримов на 18 заседании совета директоров СПЕКА.

По его словам, это сотрудничество охватывает такие ключевые аспекты, как упрощение таможенных процедур, улучшение транспортной инфраструктуры, рациональное использование водных и энергетических ресурсов, расширение внешней торговли и т.д.

"Нашей общей глобальной целью должно быть дальнейшее совершенствование деятельности программы СПЕКА. Мы высоко ценим уровень нашего сотрудничества, доказательством чего является растущее число предприятий стран СПЕКА в Казазстане.

Я уверен, что наше партнерство приведет к дальнейшей реализации устойчивого развития, послужит его целям, а также построению более стабильного, безопасного и процветающего мира", - добавил он.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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