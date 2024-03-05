AnchorKapital Bank был удостоен двух наград на “World HR Summit 2024”

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank, как ведущий банк страны, был удостоен двух наград на «World HR Summit-2024» организованном Азербайджанским институтом управления человеческими ресурсами. Мероприятие собравшее более 500 участников из 50 стран и признанных лидеров в области человеческих ресурсов, председатель правления Капитал Банка, Генеральный директор Фарид Гусейнов, удостоился наградой «Лучший генеральный директор по человеческим ресурсам года». Банк также был отмечен в номинации «Лучшая стратегия внутренних коммуникаций».

«World HR Summit» является одним из выдающихся мероприятий в области человеческих ресурсов, на котором представлены новые инновации и передовые технологии, а также встречаются профессионалы этой сферы для обмена опыта.

Крупнейший работодатель среди финансовых учреждений страны Kapital Bank является первым и единственным банком, получившим престижную награду «Great Place To Work» в Азербайджане за идеальную рабочую среду.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 52 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.