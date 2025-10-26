Azerbaijan pulls lid over natural gas import-export destinations in 8M2025
Azerbaijan imported 233.3 million cubic meters of natural gas worth 36 million dollars, down from 467.7 million cubic meters and 74.8 million dollars last year. Russia supplied 21.2 million cubic meters and Turkmenistan 212.1 million cubic meters. Major exports went to Turkey with 6.6 billion cubic meters and Italy with 6.3 billion cubic meters.
