Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 28 December 2025 08:00 (UTC +04:00)
Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, December 28. The price of an ounce of gold in Azerbaijan increased by 188.7 manat ($111), or 2.5%, over the week, Trend reports.

The weighted average price of one ounce of gold increased by 260.4 manat ($153.1), or 3.5%, compared to the previous week, and amounted to 7,604 manat ($4,472).

Gold ounce value change

December 15

7,354 manat ($4,325)

December 22

7,475 manat ($4,397)

December 16

7,291 manat ($4,288)

December 23

7,620 manat ($4,482)

December 17

7,361 manat ($4,330)

December 24

7,647 manat ($4,498)

December 18

7,364 manat ($4,331)

December 25

7,615 manat ($4,479)

December 19

7,350 manat ($4,323)

December 26

7,664 manat ($4,508)

Average weekly rate

7,344. manat ($4,320)

Average weekly rate

7,604 manat ($4,472)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 9.04 manat ($5.32), or 7.7%. The average price of one ounce of silver was 121.6 manat ($71.5), which is 11.7 manat ($6.88), or 10.7%, more than the previous week.

Silver ounce value change

December 15

106.4 manat ($62.5)

December 22

117.8 manat ($69.2)

December 16

106.8 manat ($62.8)

December 23

118.3 manat ($69.5)

December 17

112.1 manat ($65.9)

December 24

122.8 manat ($72.2)

December 18

112.7 manat ($66.2)

December 25

122.1 manat ($71.8)

December 19

111.2 manat ($65.4)

December 26

126.9 manat ($74.6)

Average weekly rate

109.8 manat ($64.5)

Average weekly rate

121.6 manat ($71.5)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan grew by 569.7 manat ($335.1), or 16.2%. The average price of one ounce of platinum went up by 642.9 manat ($378.1), or 20.2%, compared to the previous week, and amounted to 3,823 manat ($2,248).

Platinum ounce value change

December 15

3,000 manat ($1764)

December 22

3,507 manat ($2062)

December 16

3,078 manat ($1,810)

December 23

3,707 manat ($2,180)

December 17

3,224 manat ($1,896)

December 24

3,987 manat ($2,345)

December 18

3,327 manat ($1,957)

December 25

3,836 manat ($2,256)

December 19

3,270 manat ($1,923)

December 26

4,077 manat ($2,398)

Average weekly rate

3,180 manat ($1,870)

Average weekly rate

3,823 manat ($2,248)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 15.8 manat ($9.29), or 0.5 %. The average price of one ounce of palladium grew by 334.1 manat ($196.5), or 12.2%, compared to the previous week, and amounted to 3,068 manat ($1,804).

Palladium ounce value change

December 15

2,560 manat ($1,505)

December 22

3,037 manat ($1,786)

December 16

2,680 manat ($1,576)

December 23

3,090 manat ($1,817)

December 17

2,735. manat ($1,608)

December 24

3,224 manat ($1,896)

December 18

2,821 manat ($1,659)

December 25

2,935 manat ($1,726)

December 19

2,872 manat ($1,689)

December 26

3,053 manat ($1,795)

Average weekly rate

2,734 manat ($1,608)

Average weekly rate

3,068 manat ($1,804)

