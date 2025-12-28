Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, December 28. The price of an ounce of gold in Azerbaijan increased by 188.7 manat ($111), or 2.5%, over the week, Trend reports.
The weighted average price of one ounce of gold increased by 260.4 manat ($153.1), or 3.5%, compared to the previous week, and amounted to 7,604 manat ($4,472).
|
Gold ounce value change
|
December 15
|
7,354 manat ($4,325)
|
December 22
|
7,475 manat ($4,397)
|
December 16
|
7,291 manat ($4,288)
|
December 23
|
7,620 manat ($4,482)
|
December 17
|
7,361 manat ($4,330)
|
December 24
|
7,647 manat ($4,498)
|
December 18
|
7,364 manat ($4,331)
|
December 25
|
7,615 manat ($4,479)
|
December 19
|
7,350 manat ($4,323)
|
December 26
|
7,664 manat ($4,508)
|
Average weekly rate
|
7,344. manat ($4,320)
|
Average weekly rate
|
7,604 manat ($4,472)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 9.04 manat ($5.32), or 7.7%. The average price of one ounce of silver was 121.6 manat ($71.5), which is 11.7 manat ($6.88), or 10.7%, more than the previous week.
|
|
December 15
|
106.4 manat ($62.5)
|
December 22
|
117.8 manat ($69.2)
|
December 16
|
106.8 manat ($62.8)
|
December 23
|
118.3 manat ($69.5)
|
December 17
|
112.1 manat ($65.9)
|
December 24
|
122.8 manat ($72.2)
|
December 18
|
112.7 manat ($66.2)
|
December 25
|
122.1 manat ($71.8)
|
December 19
|
111.2 manat ($65.4)
|
December 26
|
126.9 manat ($74.6)
|
Average weekly rate
|
109.8 manat ($64.5)
|
Average weekly rate
|
121.6 manat ($71.5)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan grew by 569.7 manat ($335.1), or 16.2%. The average price of one ounce of platinum went up by 642.9 manat ($378.1), or 20.2%, compared to the previous week, and amounted to 3,823 manat ($2,248).
|
Platinum ounce value change
|
December 15
|
3,000 manat ($1764)
|
December 22
|
3,507 manat ($2062)
|
December 16
|
3,078 manat ($1,810)
|
December 23
|
3,707 manat ($2,180)
|
December 17
|
3,224 manat ($1,896)
|
December 24
|
3,987 manat ($2,345)
|
December 18
|
3,327 manat ($1,957)
|
December 25
|
3,836 manat ($2,256)
|
December 19
|
3,270 manat ($1,923)
|
December 26
|
4,077 manat ($2,398)
|
Average weekly rate
|
3,180 manat ($1,870)
|
Average weekly rate
|
3,823 manat ($2,248)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 15.8 manat ($9.29), or 0.5 %. The average price of one ounce of palladium grew by 334.1 manat ($196.5), or 12.2%, compared to the previous week, and amounted to 3,068 manat ($1,804).
|
Palladium ounce value change
|
December 15
|
2,560 manat ($1,505)
|
December 22
|
3,037 manat ($1,786)
|
December 16
|
2,680 manat ($1,576)
|
December 23
|
3,090 manat ($1,817)
|
December 17
|
2,735. manat ($1,608)
|
December 24
|
3,224 manat ($1,896)
|
December 18
|
2,821 manat ($1,659)
|
December 25
|
2,935 manat ($1,726)
|
December 19
|
2,872 manat ($1,689)
|
December 26
|
3,053 manat ($1,795)
|
Average weekly rate
|
2,734 manat ($1,608)
|
Average weekly rate
|
3,068 manat ($1,804)
Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel