Iran releases currency exchange rates for September 7

BAKU, Azerbaijan, September 7. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of September 7.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to September 6.

The official rate for $1 is 1,614,668 rials, while one euro is valued at 1,874,727 rials. On September 6, the euro was priced at 1,869,848 rials.

Currency Rial on September 7 Rial on September 6 1 US dollar USD 1,614,668 1,609,839 1 British pound GBP 2,182,765 2,176,112 1 Swiss franc CHF 1,996,744 1,988,058 1 Swedish króna SEK 168,706 168,206 1 Norwegian krone NOK 173,489 172,956 1 Danish krone DKK 250,879 250,143 1 Indian rupee INR 17,093 17,035 1 UAE Dirham AED 439,66 438,350 1 Kuwaiti dinar KWD 5,229,934 5,212,080 100 Pakistani rupees PKR 581,746 580,246 100 Japanese yen JPY 1,033,039 1,030,379 1 Hong Kong dollar HKD 205,905 205,321 1 Omani rial OMR 4,198,111 4,181,347 1 Canadian dollar CAD 1,167,129 1,163,448 1 New Zealand dollar NZD 949,473 946,582 1 South African rand ZAR 101,123 100,836 1 Turkish lira TRY 33,334 33,246 1 Russian ruble RUB 18,648 18,592 1 Qatari riyal QAR 443,590 442,263 100 Iraqi dinars IQD 123,234 122,855 1 Syrian pound SYP 13,230 13,190 1 Australian dollar AUD 1,163,000 1,159,582 1 Saudi riyal SAR 430,578 429,290 1 Bahraini dinar BHD 4,294,330 4,281,487 1 Singapore dollar SGD 1,273,849 1,270,263 100 Bangladeshi takas BDT 1,312,753 1,306,185 10 Sri Lankan rupees LKR 49,209 49,062 1 Myanmar kyat MMK 769 767 100 Nepalese rupees NPR 1,067,814 1,064,177 1 Libyan dinar LYD 254,018 253,618 1 Chinese yuan CNY 240,545 239,864 100 Thai baht THB 4,906,499 4,892,674 1 Malaysian ringgit MYR 398,262 398,026 1,000 South Korean won KRW 1,199,007 1,194,610 1 Jordanian dinar JOD 2,277,388 2,270,577 1 euro EUR 1,874,727 1,869,848 100 Kazakh tenge KZT 354,651 353,403 1 Georgian lari GEL 619,729 616,773 1,000 Indonesian rupiah IDR 91,529 91,214 1 Afghan afghani AFN 25,047 24,863 1 Belarusian ruble BYN 524,022 522,658 1 Azerbaijani manat AZN 948,942 946,070 100 Philippine pesos PHP 2,575,788 2,570,174 1 Tajik somoni TJS 174,422 174,085 1 Turkmen manat TMT 460,655 455,950 Venezuelan bolívar VES 2,004 1,998

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,874,727 rials and $1 costs 1,614,668.

On the black market, $1 is worth about 2,23-2,26 million rials, while one euro is worth 2,59-2,62 million rials.