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Iran releases currency exchange rates for September 7

Economy Materials 7 September 2026 09:18 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for September 7
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, September 7. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of September 7.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to September 6.

The official rate for $1 is 1,614,668 rials, while one euro is valued at 1,874,727 rials. On September 6, the euro was priced at 1,869,848 rials.

Currency

Rial on September 7

Rial on September 6

1 US dollar

USD

1,614,668

1,609,839

1 British pound

GBP

2,182,765

2,176,112

1 Swiss franc

CHF

1,996,744

1,988,058

1 Swedish króna

SEK

168,706

168,206

1 Norwegian krone

NOK

173,489

172,956

1 Danish krone

DKK

250,879

250,143

1 Indian rupee

INR

17,093

17,035

1 UAE Dirham

AED

439,66

438,350

1 Kuwaiti dinar

KWD

5,229,934

5,212,080

100 Pakistani rupees

PKR

581,746

580,246

100 Japanese yen

JPY

1,033,039

1,030,379

1 Hong Kong dollar

HKD

205,905

205,321

1 Omani rial

OMR

4,198,111

4,181,347

1 Canadian dollar

CAD

1,167,129

1,163,448

1 New Zealand dollar

NZD

949,473

946,582

1 South African rand

ZAR

101,123

100,836

1 Turkish lira

TRY

33,334

33,246

1 Russian ruble

RUB

18,648

18,592

1 Qatari riyal

QAR

443,590

442,263

100 Iraqi dinars

IQD

123,234

122,855

1 Syrian pound

SYP

13,230

13,190

1 Australian dollar

AUD

1,163,000

1,159,582

1 Saudi riyal

SAR

430,578

429,290

1 Bahraini dinar

BHD

4,294,330

4,281,487

1 Singapore dollar

SGD

1,273,849

1,270,263

100 Bangladeshi takas

BDT

1,312,753

1,306,185

10 Sri Lankan rupees

LKR

49,209

49,062

1 Myanmar kyat

MMK

769

767

100 Nepalese rupees

NPR

1,067,814

1,064,177

1 Libyan dinar

LYD

254,018

253,618

1 Chinese yuan

CNY

240,545

239,864

100 Thai baht

THB

4,906,499

4,892,674

1 Malaysian ringgit

MYR

398,262

398,026

1,000 South Korean won

KRW

1,199,007

1,194,610

1 Jordanian dinar

JOD

2,277,388

2,270,577

1 euro

EUR

1,874,727

1,869,848

100 Kazakh tenge

KZT

354,651

353,403

1 Georgian lari

GEL

619,729

616,773

1,000 Indonesian rupiah

IDR

91,529

91,214

1 Afghan afghani

AFN

25,047

24,863

1 Belarusian ruble

BYN

524,022

522,658

1 Azerbaijani manat

AZN

948,942

946,070

100 Philippine pesos

PHP

2,575,788

2,570,174

1 Tajik somoni

TJS

174,422

174,085

1 Turkmen manat

TMT

460,655

455,950

Venezuelan bolívar

VES

2,004

1,998

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,874,727 rials and $1 costs 1,614,668.

On the black market, $1 is worth about 2,23-2,26 million rials, while one euro is worth 2,59-2,62 million rials.

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