Шахин Мустафаев: Реэкспорт турецких помидоров в Россию неэффективен для Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Интервью с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым об отношениях Азербайджана и России, 25-летие которых отмечается в этом году.

Как бы Вы коротко охарактеризовали нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Россией?

Прежде всего, хотелось бы отметить, что отношения между Азербайджаном и Россией, 25-летие которых мы отмечаем в этом году, неуклонно развиваются и сегодня, благодаря усилиям и политической воле глав наших государств поднялись на уровень стратегического партнерства. На всех встречах, проводимых в рамках официальных визитов, различных мероприятий, они постоянно подчеркивают необходимость расширения сотрудничества. Отрадно отметить, что в настоящее время между нашими странами успешно развивается многогранное сотрудничество, охватывающее такие сферы, как торговля, инвестиции, промышленность, топливно-энергетический и аграрный секторы, транспорт и транзитные перевозки, туризм, гуманитарные сферы и др.

Традиционно основной статьей экспорта из Азербайджана в Россию является сельскохозяйственная продукция. Какие меры принимаются на межгосударственном уровне для увеличения экспорта в этом направлении?

Должен отметить, что на необходимость расширения торговли сельскохозяйственными продуктами, в том числе увеличения поставок овощей из Азербайджана в Россию, неоднократно указывалось на встречах наших президентов.

Во исполнение этих договоренностей еще в 2014 году при межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией была создана рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства и по вопросам осуществления поставок сельхозпродукции. Сопредседателями рабочей группы с азербайджанской стороны является заместитель министра экономики, a с российской - заместитель министра сельского хозяйства.

На встречах рабочей группы регулярно обсуждаются вопросы создания более благоприятных условий для увеличения объема поставок плодоовощной продукции на российский рынок, ускорения процесса обмена в электронном порядке выданных в обеих странах фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, а также и другие вопросы. Помимо этого, представители соответствующих ведомств России с целью ознакомления с деятельностью наших предприятий неоднократно посещали нашу страну. Следует отметить, что они также посещали ООО «Green Tech» (ООО Azersun Holding), которое является одним из крупнейших производителей овощей, включая помидоров, и высоко оценили проделанную работу.

25 сентября 2014 года во время визита мэра города Москвы Сергея Собянина в Азербайджан широко обсуждались вопросы экспорта сельхозпродукции из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию. В результате обсуждений было подписано 48 меморандумов о взаимопонимании по части экспорта сельхозпродукции и продуктов переработки между 16 компаниями Азербайджана и тремя крупными торговыми сетями и логистическими центрами Российской Федерации. В настоящее время осуществляется целенаправленная работа по исполнению меморандумов.

Мы со своей стороны регулярно информируем производителей и фермеров о создаваемых дополнительных возможностях по выходу на российский рынок, применяем различные механизмы стимулирования по увеличению производства и экспорта продукции.

В последнее время в России на различных уровнях озвучиваются утверждения о том, что наращивание экспорта помидоров из Азербайджана в Россию происходит в том числе и за счет реэкспорта этой продукции из Турции?

В результате вышеуказанных мер, а также учитывая возросший спрос, за 2014-2016 годы площадь для производства помидоров только в закрытых грунтах увеличилась в 1,6 раза. За 6 месяцев текущего года производство помидоров в закрытых грунтах составило 261,7 тысячи тонн. В 2016 году общее производство помидоров составило 502,7 тысячи тонн.

Что касается утверждений о незаконном экспорте турецких помидоров в Россию, то хочу отметить, что, во-первых, в соответствии с «Правилами определения страны происхождения товаров в СНГ» от 20 ноября 2009 года, к которому присоединилась и Азербайджанская Республика, выдача сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 осуществляется на основе проведенных уполномоченным органом экспертиз на территории производителя на наличие земель, тепличных участков или арендованных площадей для ведения данных сельскохозяйственных работ, проверяются партии товара на основе предъявленных документов, а также упаковка и маркировка.

Во-вторых, именно учитывая возросшие объемы производства, постановлением Кабинета министров Азербайджана от 23 сентября 2016 года на импорт помидоров введена специфическая пошлина в размере 0,4 доллара США за килограмм. В результате за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт помидоров из Турции уменьшился в количественном выражении на 81 процент, в стоимостном выражении на 76 процентов. С мая этого года помидоры из Турции вообще не ввозились.

После введения пошлины средняя импортная цена за каждый килограмм помидоров составила 1,15 долларов США, а средняя экспортная цена в Россию - 0,97 доллара, что свидетельствует о неэффективности реэкспорта турецких помидоров в Россию.

В-третьих, за исключением Нахчыванской Автономной Республики Азербайджан не имеет общей границы с Турцией. Учитывая тот факт, что в результате оккупационной политики Армении Нахчыван находится в состоянии блокады, транспортировка каких-либо грузов практически не представляется возможной.

Таким образом, эти утверждения ни в коей мере не соответствуют действительности.