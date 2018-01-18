Для защиты прав инвесторов в Азербайджане будет разработан новый закон (версия 2)

18 января 2018 19:32 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о ряде мер по поощрению инвестиционной деятельности и защите прав зарубежных инвесторов.

Согласно распоряжению, с целью формирования в Азербайджане благоприятной инвестиционной среды, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и предоставить главе государства новый закон "Об инвестиционной деятельности", составленный на базе законов "Об инвестиционной деятельности" и "О защите прав зарубежных инвесторов" и с учетом международного опыта.

В распоряжении отмечается, что проект нового закона должен регулировать следующие вопросы:

- основные направления государственной политики в сфере инвестиционной деятельности;

- совокупность мероприятий, поощряющих инвестиционную деятельность;

- механизмы защиты прав инвесторов, порядок выдачи им государственной гарантии;

- способы урегулирования споров путем переговоров, суда, а также арбитража (с учетом принципов международного арбитража);

- порядок выплаты нанесенного инвестору ущерба, в том числе упущенной прибыли.

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