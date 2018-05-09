IAPH: Баку всегда был торговым хабом между Востоком и Западом

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация портов и гаваней (IAPH) расширит сотрудничество с портами мира, сказал в среду в ходе Всемирной конференции портов в Баку президент IAPH Сантьяго Гарсиа Мила.

"Независимо от исторического периода, перед нами всегда будут стоять задачи в плане логистики и развития портов, какие стояли перед нашими предками. И, учитывая это, нельзя не подчеркнуть важность нашего собрания здесь в Баку, который на протяжении веков являлся торговым хабом между Востоком и Западом", - сказал Гарсиа Мила.

Он отметил, что в марте 2018 года в порту Антверпена была запущена Программа устойчивости портов мира (WPSP, World Ports Sustainability Program), призванная поддерживать безопасность, развитие инфраструктуры портов, а также расширение связей между портами мира.

"Нашей задачей в настоящее время является успешная реализация этой программы, выполнение всех связанных с ней проектов. Мы сотрудничаем с представителями более 400 портов из 65 стран", - сказал Гарсиа Мила.

WPSP также призвана обеспечивать их сотрудничество, невзирая на этническую или религиозную принадлежность, и в этом плане проведение мероприятия в Баку является символическим, добавил он.

"Азербайджан - одна из немногих стран мира, обеспечивающая комфортное сосуществование представителей разных религий и национальностей, поддерживающая идеи равенства и мультикультурализма, и я горжусь тем, что представляю здесь Международную ассоциацию портов и гаваней в рамках проекта, имеющего международное значение", - сказал Гарсиа Мила.

В Баку 8-11 мая проходит Всемирная конференция портов (World Ports Conference 2018). В мероприятии принимают участие главы портов, представители правительств, профессора и эксперты из стран Европы, Японии, Ирана, Грузии, Индонезии, Нигерии и других стран мира. Участники мероприятия обсудят грузоперевозки по Шелковому пути, развитие транспортных хабов и роль портов в этом вопросе, а также вопросы мультикультурализма, культурных различий в глобальной логистике, работу зон свободной торговли, повышение конкуренции среди них и другие темы.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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