Американские компании помогут Узбекистану в развитии ключевых секторов экономики

БАКУ /Trend/ - Американские консалтинговые компании помогут Узбекистану в разработке стратегий развития ключевых отраслей экономики страны, сообщает «Подробно.uz» со ссылкой на постановление правительства.

В частности, McKinsey & Company будет отвечать за развитие химической промышленности и привлечение в нее иностранных инвестиций, Boston Consulting Group – разработку комплексной стратегии развития нефтегазовой отрасли, определение и проработку перспективных инвестиционных проектов, поддержку привлечения иностранных инвесторов в разведку, освоение, производство и переработку углеводородного сырья.

Кроме того, Узбекистан договорился Европейским банком реконструкции и развития о стратегическом сотрудничестве по реформированию электроэнергетики и развитию возобновляемой энергетики, группой Всемирного банка и Азиатским банком развития – по предоставлению консультационных услуг в сфере развития и привлечения инвестиций в электроэнергетику.

Группа Всемирного банка также займется предоставлением консультационных услуг в сфере комплексного реформирования авиационного транспорта и привлечения инвестиций в данную сферу, а Международная финансовая корпорация – привлечением прямых иностранных инвестиций и оценкой эффективности использования ресурсов в сфере глубокой переработки природного газа.

Правительство поручило профильным ведомствам до 1 августа этого года подписать соглашения и контракты со всеми этими международными финансовыми институтами и консультационными компаниями, а до 10 августа – представить детальную программу дальнейшего сотрудничества с ними.

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