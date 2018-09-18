Казахстан и Германия намерены развивать сотрудничество в области высоких технологий

18 сентября 2018 17:14 (UTC+04:00)

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