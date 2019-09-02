Минсельхоз Беларуси о выгодах сотрудничества для Узбекистана (Эксклюзив)

2 сентября 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реализация совместных с Беларусью проектов в сельхозмашиностроении позволит обеспечить потребность Узбекистана в современных высокопроизводительных и энергоэффективных сельскохозяйственных машинах и оборудовании, сказал Trend в пятницу замминистра cельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

Напомним, что в ходе первого Форума регионов Беларуси и Узбекистана 29 июля 2019 года состоялось заседание секции "Перспективные направления сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и продовольственной безопасности".

Брыло отметил, что по итогам работы секции были подписаны 6 совместных документов, которые включают контракты на 4 миллиона долларов и соглашения о совместной работе государственных учреждений в областях растениеводства, семеноводства, садоводства и земледелия.

"Информацию о коммерческих контрактах министерство разглашать не вправе", - сказал он.

С узбекскими партнерами, на чьих площадях планируется производить белорусские тракторы, кормоуборочную, кормозаготовительную и другую сельскохозяйственную технику, ведется работа по расширению сотрудничества в областях сборки и последующей реализации указанных машин и оборудования, отметил он.

Замминистра подчеркнул, что реализация этих совместных проектов позволит обеспечить потребность Узбекистана в современных высокопроизводительных и энергоэффективных сельскохозяйственных машинах и оборудовании, локализовать их производство, создать дополнительные рабочие места, получив при этом соответствующий экономический эффект.

"Приоритетным направлением сотрудничества является экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания", - отметил Брыло.

Основными направлениями белорусско-узбекского сотрудничества в области сельского хозяйства являются организация поставок продукции, участие в выставках, форумах, встречи деловых кругов.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между двумя странами по итогам 2018 года вырос более чем в 1,5 раза в сравнении с 2017 годом. По итогам 6 месяцев 2019 года темп роста составил 109 процентов к уровню аналогичного периода 2018 года, сказал Брыло.

Он добавил, что в будущем стороны проработают возможность реализации совместных проектов в различных областях сельского хозяйства, в том числе в племенном животноводстве, ветеринарии, растениеводстве и аграрном образовании.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер: @vakilovfaxri

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