Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 64 гособъекта

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана второго марта 2021 года проведёт очередной аукцион, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, на аукцион будут выставлены 64 объекта госимущества, 23 из которых - малые государственные предприятия и недостроенные объекты, а 41 - акционерные общества.

Как отмечают в Госслужбе, в аукционе могут принять участие все желающие. Помимо этого, лица, заинтересованные в процессе, могут наблюдать за ходом аукциона как в Пространстве оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам, так и с использованием электронных ресурсов.

Лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, пройдя регистрацию, должны оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион", можно присоединиться к торгам.