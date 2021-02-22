Глава МИД Туркменистана проведет в Турции ряд встреч

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов будет находиться 22-24 февраля 2021 года в Анкаре (Турция).

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, Мередов направится в Турцию для участия в трёхсторонней встрече глав МИД в формате Туркменистан-Турция-Азербайджан и туркмено-турецких межмидовских консультациях.

Напомним, что в апреле 2019 года были проведены обсуждения, связанные с нынешним состоянием и перспективами развития сотрудничества между странами в сфере энергетики.

На встрече было отмечено, что последовательные встречи министров Турции, Азербайджана и Туркменистана, принятые документы, общие региональные интересы и такие проекты, как транспортный коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, Трансевразийская суперинформационная магистраль и восстановление Великого Шелкового Пути формируют сильную базу для сотрудничества в трехстороннем формате.

Отметим, что как ранее сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, на Азербайджане, Турции и Туркменистане лежит большая ответственность в возрождении современного Шелкового пути.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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