Туркменистан подчеркивает значимость создания твердой экономической основы для дальнейшего продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане

БАКУ /Trend/ - 30 марта 2021 года в Душанбе в гибридном формате прошла встреча министров иностранных дел в рамках Девятой конференции «Сердце Азии – Стамбульский процесс».

В заседании приняли участие руководители и представители внешнеполитических ведомств стран-участниц Стамбульского процесса и поддерживающих государств. Также в заседании приняли участие представители международных организаций.

В ходе заседания было также заслушано видеообращение Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Р.Мередова.

В своем выступлении глава МИД еще раз подтвердил твердую позицию Туркменистана в деле мирного урегулирования ситуации в Афганистане с участием всех ответственных и конструктивных сторон. Было подчеркнуто, что Центральная Азия и Афганистан представляют собой единое геополитическое и геоэкономическое пространство.

Было отмечено, что осознавая значимость таких сфер экономики, как энергетика, транспорт, связь и коммуникации для всестороннего развития Афганистана, Туркменистан активно работает над продвижением ряда крупных международных инфраструктурных проектов, реализуемых в настоящее время с участием двух соседних стран и государств Южной Азии. В первую очередь речь идет о строительстве газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптоволоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, сооружении железнодорожных магистралей из Туркменистана в Афганистан. В сотрудничестве со странами-партнерами Туркменистан активно работает над созданием транспортно-транзитных коридоров. Одним из наглядных примеров является Лазуритовый коридор.

Туркменистан намерен активизировать свою деятельность в рамках двусторонних и многосторонних структур в целях укрепления мира и стабильности в Афганистане. Страна также готова предоставить свое политическое пространство для мирного диалога.

По итогам заседания принята Душанбинская Декларация.