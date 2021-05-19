Греция изучает пути дальнейшей диверсификации двусторонней торговли с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Греция продолжит изучать пути дальнейшей диверсификации двусторонней торговли и укрепления инвестиционных связей с Туркменистаном в течение следующих лет, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Греции.

Отмечается, что Греция рассчитывает на более тесное сотрудничество с Туркменистаном.

"Такими направлениями сотрудничества могут стать энергетика, строительство, сельскохозяйственные и продовольственные товары, информационные технологии и текстиль", – говорится в сообщении министерства.

Как ранее сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Греции, греческие компании, обладающие серьезными ноу-хау в области инфраструктурного строительства, энергетики и переработки минеральных масел, открыты для формирования потенциальных партнерских отношений с туркменскими компаниями.

"Что касается двустороннего экономического сотрудничества с Туркменистаном, то мы действительно рассчитываем на его укрепление", – отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что Греция всегда стремится к дальнейшему развитию двусторонних отношений и сотрудничества даже со странами, географически от нее отдаленными.

В ведомстве напомнили, что Греция поддерживает дружественные дипломатические отношения с Туркменистаном с 1992 года.

"Греция поддерживает и высоко оценивает политику нейтралитета Туркменистана в контексте содействия стабильности, безопасности и добрососедским отношениям в Центральной Азии", – добавили в МИД.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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