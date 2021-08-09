Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии более чем на 60%

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года Азербайджан импортировал из Грузии 16 906 автомобилей на сумму 113,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Это на 64,8 процента (6 649 автомобилей) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в первом полугодии составил 493,25 миллиона долларов, что на 9,5 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Азербайджан в указанный период занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии с долей 7,9 процента в общем товарообороте после Турции, России и Китая.

В первом полугодии Грузия экспортировала в Азербайджан продукцию на 244,3 миллиона долларов, что на 20,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В то же время импорт Грузии из Азербайджана сократился на 6,7 процента - до 248,8 миллиона долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)