Минтруда Азербайджана о важности трудового договора как основной гарантии права на соцзащиту

24 января 2019 20:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трудовые отношения без наличия трудового договора с работником являются неформальной занятостью, что не создает условия для социального обеспечения работника в будущем, такие случаи наносят серьезный ущерб налоговым поступлениям и поступлениям социального страхования.

Об этом в четверг было сказано на семинаре на темы «Оформление трудовых отношений, заключение трудовых договоров, изменение их условий и основания и правила их прекращения» и «Пресечение неформальной занятости», который прошел в Хазарском районе Баку в Государственной службе инспекции труду при министерстве труда и социальной защите населения Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

В мероприятии приняли участие отдельные работодатели Хазарского, Сабунчинского и Пираллахинского районов, руководители профсоюзов и местных отделов министерства, представитель министерства по налогам.

В ходе семинара была дана информация об оформлении трудовых отношений, заключении трудовых договоров, об изменении условий договоров, а также основаниях и правилах их прекращения.

Было подчеркнуто, что трудовые отношения оформляются на основе трудового договора и эти договоры являются основной гарантией права работников на труд и социальную защиту.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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