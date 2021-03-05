Названа средняя ежедневная сумма переводов через платежные системы Нацбанка Казахстана

За 2020 год общий объем безналичных платежей и переводов денег в национальной валюте через платежные системы и прямые корреспондентские счета финансовых организаций составил 703,5 трлн тенге, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

92% от этого объема проведено через платежные системы Национального Банка – Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга.

Число транзакций в национальных платежных системах НБК составило 51,1 млн, общая сумма – 645,5 трлн тенге. Таким образом, средняя нагрузка на данные системы в операционные дни составляла 207,7 тысяч платежей в день. В среднем в минуту проводились платежи на сумму 3,9 млрд тенге.

В течение операционного дня наибольшее количество платежей обрабатывается в период с 14:00 до 18:00 часов.

Коэффициент работоспособности платежных систем Национального Банка за 2020 год составил 99,99%. Это превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирования национальных платежных систем.