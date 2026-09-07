Azercell and ADA University organize AI training program for students - AI4Real Bootcamp concludes

Успешно завершилась интенсивная образовательная программа "AI4Real Bootcamp", реализованная Университетом ADA по инициативе и при поддержке Azercell. В программе приняли участие студенты STEAM-направлений из университетов Азербайджана и зарубежных стран.

Программа вызвала высокий интерес: по итогам конкурсного отбора ее участниками стали 26 студентов из 14 университетов.

В ходе тренингов участники изучили возможности практического применения искусственного интеллекта в различных сферах, работали над реальными бизнес-кейсами и разрабатывали решения на основе ИИ для конкретных задач. Обучение проходило под руководством преподавателей Университета ADA и отраслевых экспертов.

Исполнительный директор департамента анализа данных и искусственного интеллекта Azercell Сабир Марданов представил участникам примеры применения искусственного интеллекта в телекоммуникационной отрасли и рассказал о его роли в решении бизнес-задач. Преподаватель Школы информационных технологий и инженерии Университета ADA Самир Мамедов, представители профессорско-преподавательского состава университета и приглашенные эксперты поделились опытом применения решений на основе ИИ в различных сферах.

Практические занятия и командная работа позволили студентам не только углубить знания в области искусственного интеллекта, но и получить практический опыт решения комплексных задач и совместной разработки технологических решений.

По итогам программы всем участникам были вручены сертификаты. Пять студентов, показавших лучшие результаты, получили возможность принять участие в хакатоне, который Azercell и Университет ADA проведут в новом учебном году.

Azercell продолжает развивать инициативы в области искусственного интеллекта в соответствии с приоритетами "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы", поддерживая развитие нового поколения специалистов в этой сфере.