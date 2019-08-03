Судостроительный завод в Туркменистане объявил тендер

3 августа 2019 09:27 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Власти Туркменистана организуют паломникам спецрейс в Мекку
Туркменистан 09:22
Туркменистан объявил тендер на строительство химкомплекса
Тендеры 09:14
Узбекское предприятие пищевой промышленности объявляет тендер
Тендеры 2 августа 19:24
Узбекско-корейское СП закупает дренажные насосы
Тендеры 2 августа 17:42
Узбекско-корейское СП объявило тендер на закупку запчастей
Тендеры 2 августа 13:34
"КТК-Казахстан" объявляет тендер на закупку стройматериалов
Тендеры 2 августа 12:35
Лента новостей
В Азербайджане расширен список культурно-исторических памятников, охраняемых государством
Политика 10:22
США могут отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога
США 10:19
Экс президент Турции Гюль выдвинет свою кандидатуру на пост президента в 2023 году
Турция 10:11
Управление мусульман Кавказа о паломничестве хадж из Азербайджана
Общество 10:05
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:57
Путешествие Azercell в Нахичеванскую АР прошло с большим успехом (ФОТО)
ИКТ 09:54
Индия и США будут развивать сотрудничество стартапов и оборонных предприятий
Другие страны 09:54
На пляже в Калифорнии обрушилась скала
США 09:35
Власти Туркменистана организуют паломникам спецрейс в Мекку
Туркменистан 09:22