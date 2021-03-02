В Туркменистане возобновляется ж/д сообщение по ряду маршрутов

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане возобновляется железнодорожное сообщение по ряду маршрутов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что железнодорожное движение будет осуществляется в среду и четверг по направлениям: Ашхабад – Туркменабат, Туркменабат – Ашхабад.

Отмечается, что работа поездов возобновится в тестовом режиме с условием соблюдения санитарно-гигиенических требований.

При этом срок приостановки железнодорожного сообщения по остальным направлениям продлевается до 1 апреля.

Напомним, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с 16 июля прошлого года в стране было приостановлено осуществление железнодорожного сообщения.

Ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс.

Отметим, что на сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать страну в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Туркменистан совместно с учреждениями системы ООН приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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