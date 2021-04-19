Организован чартерный рейс из Украины в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Украина организовала чартерный авиарейс в Туркменистан, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Так, из Киева (Украина) в Туркменбаши (Туркменистан) был организован рейс украинской авиакомпании Windrose Airlines, которым вывезены граждане Туркменистана.

Напомним, что ранее в Международный аэропорт Туркменабада прибыли самолеты из России, Беларуси, Турции, Индии, Таджикистана, Украины, Узбекистана и стран Евросоюза с гражданами Туркменистана, не сумевшими вернуться раньше из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения проникновения вируса в страну. Ранее были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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