Туркменистан восстанавливает онлайн-продажу ж/д билетов

БАКУ /Trend/ - Туркменистан возобновляет онлайн-продажу железнодорожных билетов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Согласно информации, для онлайн-покупки требуются паспортные данные, карты Altyn Asyr или «Cенагат», «Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана» (Внешэкономбанк), код CVC карты, а также справка об отрицательном тесте на коронавирус Covid-19.

Отмечается, что в период действующих ограничений онлайн-билеты можно приобрести за 5 дней до отъезда, в кассах - в день отправления поезда.

Услуга онлайн-продажи билетов в Туркменистане была запущена 1 июня 2019 года, а 16 июля 2020 года продажа онлайн-билетов была временно приостановлена.

Ранее в Туркменистане возобновилось движение пассажирских поездов по направлениям Ашхабад – Дашогуз и Дашогуз – Ашхабад, а также Ашхабад – Туркменабат, Туркменабат – Ашхабад.

Отмечалось, что работа поездов возобновится в тестовом режиме с условием соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Напомним, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с 16 июля прошлого года в стране было приостановлено осуществление железнодорожного сообщения.

Ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на рейс.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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