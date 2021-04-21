Россия организует десятый чартерный рейс из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Россия организует десятый чартерный авиарейс из Туркменистана, сообщает Trend в среду со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Так, из Туркменабада (Туркменистан) в Москву (Россия) 22 апреля будет организован чартерный рейс S78536 авиакомпании S7 Airlines.

Напомним, что ранее в Международный аэропорт Туркменабада прибыли самолеты из ряда других стран с гражданами Туркменистана, не сумевшими вернуться раньше из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры.

Так, ранее были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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