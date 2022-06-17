Страны TRACECA и международные структуры обсудили использование электронной накладной

БАКУ /Trend/ - Представители транспортных ведомств, таможенной структуры, железнодорожных организаций, морских операторов четырех стран-участниц TRACECA от Азербайджана, Грузии, Турции и Казахстана, связующих в качестве моста Центральную Азию и Черноморский регион с остальными странами TRACECA, а также со-организаторы и партнеры от Организации сотрудничества железных дорог, CIT, Международный союз железных дорог, представители Румынии и Украины обсудили вопросы применения ЦИМ/СМГС и вопросы, связанные с использованием электронной накладной.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ПС МПК TRACECA, стороны обсудили общие правовые и технические требования, опыт и лучшие практики внедрения, готовность и ограничения в отдельных странах TRACECA, использование накладной в процедурах таможенного транзита, мультимодальных перевозках, а также состоялось обсуждение путей решения выявленных проблем в странах-участницах TRACECA.

По словам генерального секретаря TRACECA Асета Асавбаева, использование единой накладной ЦИМ/СМГС и цифровизация являются вопросами, которые четко обозначены в стратегии и плане действий TRACECA.

"Такие меры могли бы уменьшить сложности, связанные с изменением режима железнодорожного транспорта, и повысить эффективность. Наличие единой накладной и цифровизация на железных дорогах могут упростить процедуры пересечения границ и, следовательно, снизить транспортные расходы. Поэтому такие меры необходимы для повышения привлекательности маршрутов TRACECA. Таким образом, использование накладной ЦИМ/СМГС, в том числе электронной накладной ЦИМ/СМГС, было признано одним из наших приоритетных направлений", - подчеркнул генсек.

В пресс-службе ПС МПК сообщили, что стороны выразили согласие касательно важности продолжения работы по внедрению единой накладной в ближайшем будущем и сотрудничества с уклоном на цифровизацию, упрощение процедур перевозки и обмен информации с контролирующими государственными ведомствами, связанных с использованием электронных ЦИМ/СМГС на маршрутах TRACECA.