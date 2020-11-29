826 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 826 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 83
город Алматы - 73
город Шымкент - 6
Акмолинская область - 86
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 33
Атырауская область - 18
Восточно-Казахстанская область - 135
Жамбылская область - 14
Западно-Казахстанская область - 39
Карагандинская область - 25
Костанайская область - 85
Кызылординская область - 1
Павлодарская область - 120
Северо-Казахстанская область - 105
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлены 130 865 заболевших.
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