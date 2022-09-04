Десять человек пострадали при лесном пожаре в Костанайской области Казахстана

Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожарах в Костанайской области получили 10 человек. Среди них жители поселков, работник лесхоза, сотрудник акимата и сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В Аулиекольском районе Костанайской области продолжается работа по тушению лесного пожара.

«Пожары в жилых домах села Аманкарагай и села Озерное локализованы, проводится тушение отдельных очагов. Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано. Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), из которых 4 находятся в Центральной районной больнице, 6 человек после осмотра и оказания помощи отправили домой», - проинформировали в пресс-службе МЧС Казахстана.