В Баткенской области запустили малую ГЭС

БИШКЕК /Trend/ - В Баткенской области Кыргызстана состоялось открытие малой ГЭС «Белес», расположенной на реке Жангакты в Лейлекском районе.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на администрацию области, это один из шести новых объектов, открытых в Баткене.

Среди других открытых проектов — мясоперерабатывающий цех в селе Раззаково, железобетонный завод, дробильный цех и цех по производству бетона, а также угольное месторождение в Кадамжайском районе. В данный момент в области также готовятся к вводу в эксплуатацию четыре новые школы.

Ранее сообщалось, что мощность ГЭС «Белес» составляет 0,54 мегаватта.

Отметим, что сегодня в Кыргызстане прошло торжественное открытие 17 новых промышленных и инфраструктурных объектов, которые были введены в эксплуатацию в различных областях страны. Все они стали частью программы по запуску новых производственных мощностей и инфраструктурных проектов на 2024 год.

В Кабинете министров отметили, что открытие новых предприятий охватывает различные отрасли экономики, включая производство, строительство, переработку и услуги. Эти проекты не только создадут новые рабочие места, но и существенно увеличат объем производства на внутреннем рынке.