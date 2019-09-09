Туркменистан активизирует сотрудничество с ВТО

9 сентября 2019 09:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана провела в Женеве встречи с представителями международных организаций и структур, специализирующихся на международной торговле и экономическом сотрудничестве, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Встречи были организованы в рамках продолжения работы по активизации сотрудничества Туркменистана с Всемирной торговой организацией (ВТО), сказано в информации.

Переговоры состоялись с представителями ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международного торгового центра (Агентства по техническому сотрудничеству ЮНКТАД и ВТО) и Европейской экономической комиссии ООН.

Напомним, что в течение семи лет в сотрудничестве с международными структурами в стране реализуется комплекс мер по совершенствованию законодательства и упрощению процедур торговли с ориентацией на механизмы ВТО. С этой целью создана правительственная комиссия.

После принятия в ВТО на государство распространяется режим наибольшего благоприятствования со стороны всех членов международной организации, предоставляются общепринятые экономические льготы.

Вступление в ВТО, в первую очередь, активизирует развитие именно тех сфер, в которых Туркменистан наиболее конкурентоспособен на мировых рынках. В частности, это углеводородные ресурсы, которые сейчас оцениваются в 71,21 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, подчеркивают местные эксперты.

Как известно, энергетическая стратегия Туркменистана не ограничивается только экспортом нефти и газа. Ее приоритетной составляющей является строительство новых газо- и нефтеперерабатывающих производств.

Приносимые ТЭК доходы направляются на реализацию приоритетных национальных проектов, прежде всего, связанных с диверсификацией экономики и развитием социальной сферы, отмечала ранее местная газета «Ватан».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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