АБР и Туркменистан работают над стратегией партнерства на 2024-2028 годы

Азиатский банк развития (АБР) и Туркменистан активно сотрудничают над разработкой новой стратегии партнерства между странами на период с 2024 по 2028 годы. В рамках этой стратегии рассматриваются перспективные проекты в областях здравоохранения, финансов, транспорта и энергетики, сообщает Trend.

На сегодняшний день Азиатский банк развития выделил Туркменистану 13 займов, грантов и технической помощи для государственного сектора, общей суммой 632,6 миллиона долларов.

Азиатский банк развития давно является важным партнером для правительства Туркменистана. В 2022 году Банк увеличил объем технической помощи по сделкам на 225 000 долларов США, направленных на поддержку подготовки проектов, пригодных для финансирования в Туркменистане.

Банк также активно занимается рассмотрением разнообразных проектов, включая усиление потенциала малых и средних предприятий, а также модернизацию железной дороги Ашхабад-Душак.

Общий объем выплат по кредиту, предоставленному Туркменистану, составляет 484,71 миллиона долларов. Эти средства были выделены из обычных капитальных ресурсов. На данный момент суверенный портфель АБР в Туркменистане включает один кредит на сумму 500 миллионов долларов.