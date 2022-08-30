Япония выделила средства на развитие плодоовощеводства в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - 29 августа текущего года заместитель Премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев принял делегацию Японского агентства международного сотрудничества (JICA) во главе со старшим вице-президентом Кейитиро Наказава, передает Trend со ссылкой на узбекское Министерство инвестиций и внешней торговли.

Основная цель встречи – обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества по реализации стратегически важных и социально-значимых проектов.

Японской стороне выражена признательность за поступательное укрепление инвестиционного сотрудничества и вклад JICA в социально-экономическое развитие Узбекистана, особенно активизировавшееся в последние годы. Отмечено, что благодаря доверию и крепким связям в настоящее время при содействии JICA в стране реализуются 13 проектов на сумму 4,7 миллиардов долларов.

В ходе беседы стороны предметно обсудили ход реализации проектов, уделив особое внимание приоритетным для Узбекистана инициативам в области сельского хозяйства. В частности, стороны отметили, что в рамках первой фазы кредитной линии «Развитие создания цепочки добавленной стоимости в отрасли плодоовощеводства (Фаза-2)» (200 млн. долл.) в Узбекистане были реализованы более 300 проектов и созданы более 5 тысяч новых рабочих мест.

По итогам переговоров состоялась церемония подписания Обменных нот и Заёмного соглашения по выделению дополнительных 200 миллионов долларов на реализацию второй фазы кредитной линии «Развитие создания цепочки добавленной стоимости в отрасли плодоовощеводства (Фаза-2)».

Данным проектом предусматривается выделение узбекским коммерческим банкам кредитной линии с целью повышения финансовой устойчивости фермерских хозяйств и профильных организаций, представителей малого бизнеса и частного предпринимательства, что, в свою очередь, позволит увеличить по итогу объёмы производства в Узбекистане конкурентоспособной плодоовощной продукции.