В Иране обнародовали последние данные о ситуации с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 962 070 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 668151 случай выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 48246 человек.

Напомним, что более 58 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 1,300 млн из которых умерли.