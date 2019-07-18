Классика от Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Екатеринбурге

18 июля 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов 30 августа выступят на открытии концертной площадки конгресс-центра "Екатеринбург-Экспо", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Нетребко и Эйвазов выступят с Уральским академическим филармоническим оркестром.

В программе концерта - партии из известных произведений Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, Антонина Дворжака и других композиторов.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель Гран-при ряда международных конкурсов, Почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло.

(Автор: Джани Бабаева)

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