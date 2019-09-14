В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)

14 сентября 2019 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку прошел организованный представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли (БМА) концерт, посвященный 75-летию со дня рождения российского скрипача и дирижера, народного артиста СССР Владимира Спивакова, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Участников и гостей мероприятия приветствовала главный специалист представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова.

На концерте выступили студенты, выпускники и преподаватели БМА - Эльмира Дадашева, Ляман Гусейнова, Максуд Мусазаде, Зарин Алиева, Арзу Сафарова, Рамиль Гусейнли, Руслан Персан, Алёна Инякина, Лала Мухтарова, Нурана Гурбанова, Лейла Керимова, Эмиль Исмайлов. Вела концерт старший преподаватель БМА Алёна Инякина. Концертная программа была тепло принята зрительской аудиторией.

Владимир Спиваков - российский дирижёр, скрипач, педагог, народный артист СССР, народный артист Украины, «Артист мира ЮНЕСКО», лауреат Государственной премии СССР.

Спиваков - художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы", президент Московского международного Дома музыки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
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