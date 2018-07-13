Николай Басков приедет в Баку на самый крутой фестиваль (ФОТО, ВИДЕО)

13 июля 2018 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный исполнитель, народный артист России Николай Басков представил на своей странице в Instagram видеоролик, посвященный Международному музыкальному фестивалю "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life.

"Как быстро летит жизнь, иногда самое главное остается только в памяти. Те моменты, которые заставляют жить, радоваться, просто получать колоссальное удовольствие и эмоции. И все это, конечно же, будет только на "ЖАРЕ"", - отмечает в видеоролике артист.

Николай Басков также добавил, что "ЖАРА" - самый крутой фестиваль.

"ЖАРА" - это между­на­род­ный музы­каль­ный фес­тиваль, который каждое лето проходит в Баку, на побе­режье Кас­пийского моря. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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