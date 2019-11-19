CinemaPlus создает условия для людей с ограниченными физическими возможностями

19 ноября 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Член Наблюдательного совета и директор департамента развития бизнеса сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде на своей странице в Instagram поделился интересной публикацией, в которой говорится, что в кинотеатрах CinemaPlus (Gənclik Mall, Azərbaycan, Amburan Mall, Gəncə Mall) созданы специальные места для людей с ограниченными физическими возможностями, сообщает Trend Life.

Заур Дарабзаде отметил, что необходимо больше создавать условия для людей с ограниченными физическими возможностями. Во многих странах мира создают условия для людей с ограниченными физическими возможностями. К сожалению, у нас этот процесс не столь активно развивается. Сеть кинотеатров CinemaPlus, в свою очередь, создает такие условия. Вместо лестниц, входы заменены прямым полом, а в кинозалах выделены специальные места. Кинотеатр CinemaPlus Аzərbaycan оснащен специальным подъёмником для ступеней. Кроме этого, дежурные администраторы кинотеатров всегда готовы оказать помощь. CinemaPlus продолжит свою деятельность в этом направлении, отметил Заур Дарабзаде.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • CinemaPlus создает условия для людей с ограниченными физическими возможностями
  • CinemaPlus создает условия для людей с ограниченными физическими возможностями
  • CinemaPlus создает условия для людей с ограниченными физическими возможностями
  • CinemaPlus создает условия для людей с ограниченными физическими возможностями
Новости по теме
Историческая гонка со звездами Голливуда в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 15 ноября 19:30
В торговом центре провели музыкальный парад с флагами Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 12 ноября 14:47
Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 1 ноября 12:31
Ролик CinemaPlus к фильму "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" вызвал большой интерес в соцсетях (ВИДЕО)
Интересное 29 октября 16:26
Известный турок рассмешил до слез бакинцев (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 25 октября 13:08
В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 24 октября 19:25
Лента новостей
Zenith Energy обнародовала доходы от продажи нефти из азербайджанских активов
Энергетика 14:09
Госслужба автомобильного транспорта Азербайджана обратилась к пассажирам междугородних автобусов
Общество 14:00
Cиявуш Новрузов: Необходимо разработать новый механизм исполнения судебных решений
Политика 13:56
Moody's: Экономика мира останется слабой в 2020 году
Финансы 13:55
Президент США знает причину закупки Анкарой российских С-400 – Эрдоган
Турция 13:52
В Узбекистане подписаны соглашения на $313 млн по итогам инвестфорума
Бизнес 13:49
На юге Казахстана обнаружено перспективное месторождение нефти
Энергетика 13:48
Турция представила США все доказательства надуманности т.н. "геноцида армян" - Эрдоган
В мире 13:40
Очередной провал оппозиции - Джамиль Гасанли уклоняется от ответственности
Политика 13:37