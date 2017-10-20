Участники Московской конференции по нераспространению обсудят соглашение по Ирану и КНДР

20 октября 2017 10:01 (UTC+04:00)

Конференция по нераспространению открывается в пятницу в Москве. Двухдневный форум, организованный российским Центром энергетики и безопасности, соберет более 200 экспертов, ученых и дипломатов из 40 стран мира, представителей международных организаций, ожидается выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает ТАСС.

Одной из главных тем станет проблематика Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в 20018 году исполнится 50 лет с момента открытия к подписанию данного документа. Участники, отмечают организаторы, рассмотрят в этой связи перспективы Обзорной Конференции по ДНЯО 2020 года. В повестке дня значатся и другие немаловажные, даже злободневные вопросы: контроль над вооружениями, реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, обстановка на Корейском полуострове.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Отдельное внимание получит ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации Лассина Зербо примет участие в московской конференции. ДВЗЯИ, одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года, на данный момент подписали 183 и ратифицировали 164 государства, однако он до сих пор не вступил в силу, поскольку договоренность подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.

"Россия, ратифицировавшая ДВЗЯИ в 2000 году, последовательно выступает в поддержку договора и деятельности Подготовительной комиссии, рассматривает обеспечение скорейшего вступления договора в силу в качестве приоритетной задачи", - отметили в МИД РФ.

Azernews Newspaper
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